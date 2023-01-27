اكتشاف كنز بالذهب في مصر قرب الأهرامات |تفاصيل

أفاد تقرير، لقناة “العربية”، أن في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة تم اكتشاف “كنز أثري” لمقابر فرعونية من الدولة القديمة تعود لعصر الأسرتين الخامسة والسادسة.

كنز اثري جديد في منطقة سقارة



وأضاف التقرير، أن الأسرتين حكموا البلاد قبل نحو 4500 عام إحداها لــ “كاتم الأسرة” مساعد قائد القصر العظيم والآخر للمشرف على النبلاء ومفتش الموظفين.



اكتشاف كنز برعاية زاهي حواس

وأكد زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، قائلا :” كشفنا عن مقبرتين واحدة تعود لعصر الملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة والثانية تعود لعصر بيبي الأول من الأسرة السادسة”.





وأوضح التقرير، أن من أهم الاكتشافات داخل هذه المقابر تابوت مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام بداخله مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتماثيل أخري ملونة.



