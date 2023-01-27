البورصة المصرية تستقبل 468 مليون جنيه استثمارات عربية منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين 83.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 8.1%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 118.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 468.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.6%، والعرب على 9.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 173.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 474.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% خلال تعاملات الأسبوع الماضس ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة.

فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%.