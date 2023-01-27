بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية شاملة بالمجان بقرية السعادات في بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بمركز شباب قرية السعادات بمركز بلبيس في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مجلس مدينة بلبيس وعدد من أعضاء البرلمان ومديري إدارات ( رعاية الحيوان – الإرشاد - الرعاية التناسلية بالمديرية ) و مدير إدارة بلبيس البيطرية و عدد من أطباء الإدارات المختصة و أطباء إدارة بلبيس البيطرية ورئيس مجلس ادارة ومدير مركز الشباب و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( 68 ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و ( 112 ) رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة و التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ( 112 ) رأس ماشـية و ( 87 ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش ( 186 ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (322 ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج (456) طائر و ( 15 ) رأس ماشية وترقيمها وتسجيلها، كما تم تنفيذ لجنة طبية وقائية إلى جانب أعمال القافلة لتحصين الماشية ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وعلي هامش القافلة تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو. والتوعية ضد مرضي البروسيلا و السعار.