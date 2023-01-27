5 سيارات سيدان "زيرو" تبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من التصميمات الهيكلية المختلفة، سواء من فئة الكروس اوفر الرياضية، أو الـ SUV متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، وفئة السيدان الشهيرة والتي تكتسب شهرة كبيرة محليًا وعالميًا ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري.

5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري

1 - ميتسوبيشي اتراج 2023

تضم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 ناقل سرعات بتقنية الجر الامامي للعجلات CVT، مدعوم بمحرك 1200 سي سي ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج قوة قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر.

تقدم السيارة بقيمة قدرها 380 الف جنيه عبر فئة واحدة.

5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري

2 - نيسان صني 2023

جاءت الفئة الاولى من السيارة نيسان صني 2023 بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بينما باقي الفئات تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية قدرها 108 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

تتراوح اسعار السيارة نيسان صني 2023 بين 375.400 جنيه و 441 الف جنيه.

5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري

3 - رينو لوجان 2022

تستطيع السيارة رينو لوجان 2022 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 11.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بينما تعتمد على مجموعة جر اوتوماتيكية رباعية السرعات.

تقدم السيارة رينو لوجان 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 415 الف و 445 الف جنيه.

5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري

4 - بي واي دي 2023

تستخدم السيارة بي واي دي 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بينما تعتمل الفئة الاولى بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، و ناقل حركة أوتوماتيكي للفئة الثانية.

تبدأ اسعار السيارة بي واي دي 2023 من 340 الف جنيه حتى 385 الف جنيه.

5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري

5 - هيونداي اكسنت RB 2023

تعمل السيار هيونداي اكسنت RB 2023 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

تتراوح اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB 2023 بين 440 الف و 489 الف جنيه.