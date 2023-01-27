عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضوة بالشيوخ: مصر تستحق 50 مليون سائح سنويا.. فيديو

ريهام عفيفي
ريهام عفيفي

قالت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها طالبت وزارة السياحة لمناقشة خطة تحسين أوضاع السياحة في مصر.

txt

رئيس معهد التخطيط القومي: قطاع السياحة يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري

txt

عضو بالشيوخ: الدولة وفرت العديد من المقومات للنهوض بالسياحة

وأضافت ريهام عفيفى، خلال استضافتها ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تقدمت بطلب مناقشة لتوضح وزارة السياحة والآثار الخطة الاستراتيجية لتعظيم إرادات السياحة".

 

وأشارت إلى أنها "طالبت وزارة السياحة بهذا الأمر نظرا لأن الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديا، لأن مورد العملة من السياحة سريع ويمكن من خلالها دعم اقتصاد الدولة.

 

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر غنية بالسياحة منها السياحة الثقافية، حيث تمتلك ثلث آثار العالم، وسياحة شاطئية، مضيفة: "فى العام الماضى 2022 زادت نسبة عدد السياح لـ 85% ولكنها تعتبر ضئيلة لأنه جاء إلى مصر 5.2 مليون سائح".

 

واسترسلت: "توجيهات القيادة السياسية تشير إلى أنه من المفترض أن يأتي إلى مصر 30 مليون سائح، لكن مصر تستحق 50 مليون سائح أو أكثر، ونحتاج إلى استراتيجية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتمكن من استقبال هذا العدد من السياح".
 

السياحة وزارة السياحة أوضاع السياحة السياحة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

مفاجأة مدوية| حظر السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة.. تفاصيل

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

ترشيحاتنا

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

وفاة إمام على باب المسجد قبل خطبة الجمعة في الشرقية

92 مليون يورو .. الرئيس الأوكراني يعلن عن حزمة مساعدات جديدة من بلجيكا

بعد اقتحام مخيم جنين.. دعوة عاجلة من فرنسا إلى إسرائيل وفلسطين

حسن شاكوش يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .. شاهد

حسام موافى: تليف الكبد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس سي و بي والبلهارسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان مكشوف.. هنا شيحة تثير ضجة بإطلالة جديدة

قبل 3 سنوات.. خطوة بسيطة تكشف إصابتك بمرض الزهايمر

احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

فيديو

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ