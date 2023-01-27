عضوة بالشيوخ: مصر تستحق 50 مليون سائح سنويا.. فيديو

قالت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها طالبت وزارة السياحة لمناقشة خطة تحسين أوضاع السياحة في مصر.

وأضافت ريهام عفيفى، خلال استضافتها ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تقدمت بطلب مناقشة لتوضح وزارة السياحة والآثار الخطة الاستراتيجية لتعظيم إرادات السياحة".

وأشارت إلى أنها "طالبت وزارة السياحة بهذا الأمر نظرا لأن الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديا، لأن مورد العملة من السياحة سريع ويمكن من خلالها دعم اقتصاد الدولة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر غنية بالسياحة منها السياحة الثقافية، حيث تمتلك ثلث آثار العالم، وسياحة شاطئية، مضيفة: "فى العام الماضى 2022 زادت نسبة عدد السياح لـ 85% ولكنها تعتبر ضئيلة لأنه جاء إلى مصر 5.2 مليون سائح".

واسترسلت: "توجيهات القيادة السياسية تشير إلى أنه من المفترض أن يأتي إلى مصر 30 مليون سائح، لكن مصر تستحق 50 مليون سائح أو أكثر، ونحتاج إلى استراتيجية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتمكن من استقبال هذا العدد من السياح".

