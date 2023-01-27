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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آلاف الصوب | مفاجأة من نقيب الزراعيين في أسوان وأبو سمبل

الدكتور سيد خليفة،
الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن هناك مساحات جديدة مزروعة تابعة لمشروع مستقبل مصر منها الدلتا الجديدة، مثلما يوجد مساحات جديدة في توشكي وأبو سبمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم إكتشاف مساحات كبيرة من الأراضي فى توشكي قابلة للاستصلاح ومن هنا بدأت عملية التوسعات، موضحا أن منطقة توشكي يوجد بها 2.5 مليون نخلة، ومزروع القمح من العام الماضي كان تقريبا حوالي 68 ألف، وزادت هذا العام.

وتابع أن هناك جزء من تلك المساحات فى توشكي لإنتاج التقاوي المحسنة والمعتمدة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي قطاع الزراعة أهمية كبيرة، لانه متعلق بالأمن الغذائي، ولولا شبكة الطرق التي ربطت بين أبو سمبل وأسوان لما تمكنا من التوسع فى الزراعة بهذا الشكل فى توشكي.

وأشار إلى أن هناك آلاف الصوب الزراعية التي سيتم إفتتاحها خلال الفترة المقبلة والتي تساهم فى حل أزمة الأمن الغذائي، متابعا أن مصر لديها إتاحة من كافة السلع الغذائية الموجودة.

نقيب الزراعيين توشكى أبو سبمل الدلتا الجديدة القمح

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