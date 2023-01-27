قتل 10 إسرائيليين..الخارجية الأمريكية: لا نتوقع تغييرا في زيارة بلينكن لتل أبيب

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع أي تغيير في رحلة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، والتي من المقررأن تكون الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك بعد تنفيذ إطلاق نارفي القدس، أسفرت عن 8 قتلى إسرائيليين وعدد من الإصابات.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قلة من تصاعد العنف في الضفة الغربية في فلسطين.

وطالبت الولايات المتحدة بالتهدئة، كما تأسف لفقدان العديد من الأرواح المدنية جراء العنف في الضفة، وأن واشنطن ترى حاجة عاجلة لتهدئة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أصدر المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، مساء يوم الجمعة، بيانا عقب عملية القدس التي قتل فيها 10 إسرائيليين على الأقل.