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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر فأر سنا في العالم يستعد لدخول "جينيس"

صدى البلد

يسعى مسؤولون في حديقة حيوان سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى تسجيل الفأر "بات" في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأكبر فأر في العالم من حيث السن.

وقال التحالف الذي يدير الحديقة إنه يعتقد أن بات البالغ من العمر 9 سنوات و5 أشهر "أكبر فأر سنا على قيد الحياة في العالم". ويمكن أن يعيش الفأر حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادرا ما يصل لهذا العمر سالما.

والفأر من نوع "جيب المحيط"، وهو أصغر أنواع الفئران حجما في أمريكا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فقد أنشأت حديقة الحيوان برنامجا لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده.

ويعتبر أكبر فأر سنا سجلته "جينيس" كان اسمه "فريتزي"، وتوفي عام 1985 عن عمر 7 سنوات و7 أشهر.

جينيس الفأر بات فأر أكبر فأر في العالم كاليفورنيا

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