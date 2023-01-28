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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف سر فوز الإسماعيلي على الداخلية..ويؤكد: مباراة الاتحاد حياة أو موت

صدى البلد

أعرب أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الدراويش على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التفاف جماهير الإسماعيلي حول الفريق مرة أخرى كان بالنسبة لي مهم جدا". 


أضاف: "مباراة اليوم ضد الداخلية كانت صعبة ومهمة جدا، خاصة في ظل وضع الفريقين في جدول الترتيب، ورغم ضيق الوقت، حضرنا اللاعبين بشكل جيد لكل سيناريوهات المباراة، من خلال البدء بطريقة معينة والاعتماد على الهجمة المرتدة بعد التقدم". 


وواصل: "الظروف الصعبة التي مر بها الإسماعيلي في بداية الموسم تجعلنا نقول أن هذا الفوز يجعلنا نتقدم خطوة لمركز أفضل وتجنب خطر الهبوط". 


واختتم حديثه قائلا: "لدينا مباراة بعد 8 أيام، أمام الاتحاد السكندري، بالنسبة لنا حياة أو موت، نسعى للتحضير لهذا اللقاء بشكل جيد". 

الدوري الممتاز الاسماعيلي احمد حسام ميدو احمد حسام الاتحاد السكندري الداخلية

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