ميدو: جماهير الإسماعيلي لا تقبل سوى بالفوز والأداء المميز

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي عن فرحته مع لاعبي الدراويش بعد الهدف الذي سجله محمد الشامي في شباك الداخلية خلال مواجهة اليوم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة للفرحة الأخيرة مع اللاعبين بعد الهدف الثالث، أشعر باللاعبين، وأشعر أننا قدمنا مباريات قوية خلال الفترة الماضية، ولكن التوفيق غاب عنا".



أضاف: "خضنا مباريات صعبة للغاية أمام أسوان في أسوان وأمام طلائع الجيش وكان لدينا هدفا بأننا إذا لم نحقق الفوز، لا نخسر، وكنا واثقين بأن الفوز سيأتي".



واختتم حديثه قائلا: "جماهير الإسماعيلي لا تقبل سوى بالفوز والأداء المميز ونحن في فترة نحتاج فيها إلى دعم الجمهور، وأبلغت اللاعبين بأننا لا نُبالغ في الفرحة لدينا مباراة صعبة ضد الاتحاد نحتاج فيها إلى كامل التركيز".