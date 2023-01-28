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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الطوارئ ورفع التأهب للقصوى واعتقال 42 شخصا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

إعلان الطوارئ ورفع
إعلان الطوارئ ورفع التأهب للقصوى واعتقال 42 شخص

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت الطوارئ ورفع حالة التأهب للقصوى، مؤكدة اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة في بيان، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة المنفذ"، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه عزز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من كنيس يهودي في ضواحي القدس.

وقال الجيش "بعد تقييم جيش الدفاع الإسرائيلي للوضع، تقرر تعزيز فرقة يهودا والسامرة (بالضفة الغربية) بكتيبة إضافية".

وقُتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس، في هجوم هو الأكثر دموية في إسرائيل منذ عام 2011. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 8 قتلى قبل أن يتم تعديلها اليوم السبت.

ونفذ عملية إطلاق النار شاب يدعى خيري علقم، ويبلغ من العمر 21 عاما.

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