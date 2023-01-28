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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصاب إسرائيليين إثنين.. مطلق النار في القدس طفل فلسطيني عمره 13 عاما

مطلق النار في القدس
مطلق النار في القدس طفل فلسطيني عمره 13 عام

قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لإذاعة الجيش إن شخصين أصيبا بالرصاص فيما يشتبه بأنه هجوم فلسطيني بالقرب من البلدة القديمة بالقدس، واصفا الهجوم بأنه "إرهابي".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن الجريحين أصيبا بجروح خطيرة. 

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم "تم تحييده" على حد تعبيرها وهو طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما.

وجاء إطلاق النار بعد يوم واحد من مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من كنيس يهودي على أطراف المدينة.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، وتقرر تعزيز فرقة ما يسمى بالضفة الغربية بكتيبة إضافية عقب تقييم أمني للأوضاع.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت اعتقالها 42 شخصا بعد إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة منفذ الهجوم.

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وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعرض عليه تقديم كل "وسائل الدعم المناسبة".

جاء ذلك بعد مقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار على معبد يهودي في ضواحي القدس يوم الجمعة.

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