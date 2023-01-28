مدبولي: تفعيل مبادرة تخفيض الفائدة على قروض الصناع والمنتجين الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تواجد وفرة من المواد الخام داخل المصانع سوف ساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة مؤكدا ان المصانع بها مواد خام تكفي لشهرين.

وأضاف مدبولي أن مبادرة الصناع والمنتجين بتخفيض سعر الفائدة علي القروض ١١٪؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي .

وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات بتيسيرات قطاع الصناعي حيث تمت الموافق علي رقع الغرامات والفوائد والتأخير على القطاع الصناعي فيما يخص إنشاء وإكمال منشأته الصناعية .

وتابع أن الحكومة اتخذت قرار بمهلة ٦ أشهر للمصنعين بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية لافتا ان الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها مشيرا إلى أن صرف دعم الصادرات من العام المقبل ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ اشهر .