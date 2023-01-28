عاجل
بابا الفاتيكان يوضح تصريحاته الأخيرة عن المثلية الجنسية والخطيئة تشويه سمعة القادة الأوكران.. خطة من الاستخبارات الروسية وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض صورا نادرة من 140 عاما لمكة والمدينة فتاوى تشغل الأذهان .. أشعر بكرب بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبي؟.. هل طاعة الزوج مقدمة على الأم؟.. حكم قراءة القرآن من الموبايل أثناء الصلاة.. ما ثواب ذكر الله بدون تركيز ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: تفعيل مبادرة تخفيض الفائدة على قروض الصناع والمنتجين الأسبوع المقبل

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تواجد وفرة من المواد الخام داخل المصانع سوف ساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة مؤكدا ان المصانع بها مواد خام تكفي لشهرين.

وأضاف مدبولي أن مبادرة الصناع والمنتجين بتخفيض سعر الفائدة علي القروض ١١٪؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي .

وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات بتيسيرات قطاع الصناعي حيث تمت الموافق علي رقع الغرامات والفوائد والتأخير على القطاع الصناعي فيما يخص إنشاء وإكمال منشأته الصناعية .

وتابع أن الحكومة اتخذت قرار  بمهلة ٦ أشهر للمصنعين بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية لافتا ان الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها مشيرا إلى أن صرف دعم الصادرات من العام المقبل ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ اشهر  .

الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي: إعلان خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعين

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

علاء عبد العال مديراً فنياً للداخلية ورحيل رضا شحاتة.. شاهد

لنقص العمالة.. اليابان تطرح روبوتات عنكبوتية لفحص الصرف الصحي|شاهد

وزير الأوقاف يكرم المتميزين من الأئمة والطلاب الوافدين في حفظ القرآن الكريم .. صور

الصدفة عبر يوتيوب تجمع أما إندونيسية وابنها بعد 25 عامًا.. حكاية مؤسفة

شراكة تاريخية.. المغرب يفتتح سفارة في بغداد

عاصرت السلطان العثماني و40 رئيسا أمريكيا.. وفاة أكبر معمرة في سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

تدخن سرا.. تصرف صادم من أصالة فى كواليس برنامج سعودى أيدول.. شاهد

... اليوم العالمي لـ الجذام ..أسباب وأعراض صادمة للمرض

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

فيديو

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

تعرض للضرب بمطرقة.. لحظة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة

حاسه التنعيم الشتوى.. نجمة مسرح مصر تسخر من ياسمين عز.. فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ