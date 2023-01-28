عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب واتساب.. «مورجان ستانلي» يفرض غرامات على موظفيه تصل إلى مليون دولار

مورجان ستانلي يفرض
مورجان ستانلي يفرض غرامات باهظة على موظفيه بسبب واتساب

قرر بنك مورجان ستانلي الأمريكي فرض غرامات باهظة على بعض موظفيه بسبب مزاولة أعمالهم الرسمية عبر تطبيق الدردشة واتساب Whatsapp . 

 

وحسبما أفادت وكالة رويترز فإن الغرامات تراوحت بين عدة آلاف من الدولارات لبعض الموظفين إلى أكثر من مليون دولار لبعض الموظفين، حيث تم تحديد المبالغ وفقًا لعوامل مثل عدد الرسائل المرسلة والأقدمية وما إذا كان الموظفون قد تلقوا بالفعل تحذيرات ، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. 

 

وقال مصدر مطلع على الوضع إن بعض البنوك التي تم تغريمها أبلغت الموظفين أنه سيتم تخفيض الرواتب والمكافآت المستقبلية لأولئك الذين يتبين أنهم استخدموا قنوات اتصال غير مصرح بها.

 

وأضاف المصدر إن الشركات المالية تقوم أيضًا بتفتيش هواتف الموظفين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في محاولة واسعة النطاق لإظهار للمنظمين أنهم يعاقبون انتهاكات سياسات الاتصالات.

 

وسيقوم لبنك مورجان ستانلي تغريم الموظفين المخالفين في أي مكان من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

 

 وتم سحب الأموال من المكافآت السابقة أو سيتم استبعادها من الأجور المستقبلية ، اعتمادًا على حجم العقوبة.

وتطلب هيئة التنظيم الذاتي في وول ستريت - هيئة تنظيم الصناعة المالية - من الوسطاء والتجار الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات المتعلقة بالأعمال التجارية. 

 

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تبحث في ما إذا كان المقرضون يتابعون الاتصالات الرقمية للموظفين. 

 

وفي سبتمبر الماضي ، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة على 16 شركة مالية ، بما في ذلك البنوك العالمية الكبرى ، بمبلغ 1.8 مليار دولار بعد أن ناقش الموظفون الصفقات والصفقات على أجهزتهم وتطبيقاتهم الشخصية. 

 

وفي عام 2020 ، غادر اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في مورجان ستانلي بعد استخدام غير مصرح به لتطبيق واتساب لمناقشة مسائل العمل.

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

ترشيحاتنا

وزير الصحة يكشف جهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الأبيض يتفاوض والأحمر يتعاقد.. الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة.. تفاصيل

شروط تشغيل المحل العام حال التنازل عن ملكيته أو وفاة صاحبه .. تفاصيل

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

إلحق اشتري.. أسعار جرام الذهب تبدأ من 1000 جنيه

بسبب واتساب.. «مورجان ستانلي» يفرض غرامات على موظفيه تصل إلى مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ