بسبب واتساب.. «مورجان ستانلي» يفرض غرامات على موظفيه تصل إلى مليون دولار

قرر بنك مورجان ستانلي الأمريكي فرض غرامات باهظة على بعض موظفيه بسبب مزاولة أعمالهم الرسمية عبر تطبيق الدردشة واتساب Whatsapp .

وحسبما أفادت وكالة رويترز فإن الغرامات تراوحت بين عدة آلاف من الدولارات لبعض الموظفين إلى أكثر من مليون دولار لبعض الموظفين، حيث تم تحديد المبالغ وفقًا لعوامل مثل عدد الرسائل المرسلة والأقدمية وما إذا كان الموظفون قد تلقوا بالفعل تحذيرات ، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن بعض البنوك التي تم تغريمها أبلغت الموظفين أنه سيتم تخفيض الرواتب والمكافآت المستقبلية لأولئك الذين يتبين أنهم استخدموا قنوات اتصال غير مصرح بها.

وأضاف المصدر إن الشركات المالية تقوم أيضًا بتفتيش هواتف الموظفين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في محاولة واسعة النطاق لإظهار للمنظمين أنهم يعاقبون انتهاكات سياسات الاتصالات.

وسيقوم لبنك مورجان ستانلي تغريم الموظفين المخالفين في أي مكان من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

وتم سحب الأموال من المكافآت السابقة أو سيتم استبعادها من الأجور المستقبلية ، اعتمادًا على حجم العقوبة.

وتطلب هيئة التنظيم الذاتي في وول ستريت - هيئة تنظيم الصناعة المالية - من الوسطاء والتجار الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات المتعلقة بالأعمال التجارية.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تبحث في ما إذا كان المقرضون يتابعون الاتصالات الرقمية للموظفين.

وفي سبتمبر الماضي ، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة على 16 شركة مالية ، بما في ذلك البنوك العالمية الكبرى ، بمبلغ 1.8 مليار دولار بعد أن ناقش الموظفون الصفقات والصفقات على أجهزتهم وتطبيقاتهم الشخصية.

وفي عام 2020 ، غادر اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في مورجان ستانلي بعد استخدام غير مصرح به لتطبيق واتساب لمناقشة مسائل العمل.