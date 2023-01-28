لا يسبب التهابات رئوية| لجنة مكافحة كورونا: متحور جديد في مصر

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك متحور جديد من فيروس كورونا منتشر في مصر، منذ شهور، وهو سريع الانتشار، ولكنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.

وأضاف حسني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: الأعراض ليست شديدة، ولكن يجب أخذ الاحتياطات، خاصة مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على أن المتحور لا يتسبب في حدوث التهابات رئوية.

وأكمل: المتحور يتأثر ببروتوكول العلاج المتعارف عليه، ويجب الحذر وطلب الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن، متابعا:" لا داعي للذعر والهلع، فهو لا يتسبب في حدوث التهابات رئوية ويستجيب للبروتوكول المصري.

وشدد على أهمية الحصول على اللقاحات، للحماية من المتحورات الجديدة.



