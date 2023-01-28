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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية تناقش دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش غداً لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئاسة النائب عادل عبد الفضيل ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تدني مستوى الأجور مقارنة مع أجور العاملين بالشركات الشقيقة.

وتناقش اللجنة في إجتماعها مساء بعد غد الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن عدم الاعتماد على أهل محافظة المنيا للعمل بمصنع السكر الإماراتي (مصنع القناة للسكر)، والمقام على أرض محافظة المنيا، والاعتماد على العاملين من خارج المحافظة، مما يؤثر بالسلب على أبناء المحافظة، ويزيد من نسبة البطالة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة التشغيل.

وتناقش اللجنة خلال إجتماعها مساء الثلاثاء المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة شركة مطابع محرم الصناعية اجور العاملين الوزارات

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