تحديد الأسعار .. تفاصيل تخفيضات بمعارض أهلا رمضان | فيديو

أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة أن هناك إهتمام من الحكومة بتواجد السلع بالأسواق، استعدادا لشهر رمضان، وجرت العادة أن المعارض تبدأ قبل شهر رمضان ب 10 أيام، وعرضها على رئيس الوزاء بدء المعارض من بداية يناير في 27 محافظة، وطلبنا بمشاركة هيئة الخدمات بالقوات المسلحة، والشرطة بمنافذها، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين، حتي نكون مجتمع متكامل.

أوضح محمد المصري، خلال مداخلة له عبر برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "محمد الباز" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هذه الفترة نواجه تضخم في العالم كله، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن السلع جميعها متاحة وبأسعار مناسبة، وتم الأتفاق مع تجار الجملة أن نقوم بإعطائهم المكان المناسب بالكهرباء والمياه، بشرط بيع السلع بسعر مناسب للمواطنين، وأيضا اللحوم والدجاج المستورد والمجمد قامت وزارة التموين بتخفيف الأعباء وتكلفة نقلها، لتخفيض سعره على المواطن.

التجاوزات



وقال محمد المصري، نائب رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية، أنه قد يكون هناك بعض التجاوزات، ولكن وزارة التموين تقوم بإرسال مندوبين للمرور على المنافذ، لمتابعة التجار والأسعار وتقديم النصائح لهم وتابع أنه لا توجد مادة قانونية لعقاب التاجر على غلاء سعره ولكننا نقدم له النصيحة.