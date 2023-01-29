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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس فشل انتقال القندوسي للزمالك.. وخطف الأهلي الصفقة في اللحظات الأخيرة

القندوسي
القندوسي

قال عبد العزيز خريفية المسئول الإعلامي لفريق وفاق سطيف الجزائري، إن نادي الزمالك طلب التعاقد مع أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة وليس بيع نهائي.

كواليس فشل انتقال القندوسي للزمالك.. وخطف الأهلي الصفقة في اللحظات الأخيرة

وتحدث عبد العزيز خريفية فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني: "نادي الزمالك طلب من وفاق سطيف التعاقد مع القندوسي على سبيل الإعارة ولكن عن طريق وكيل لاعبين، وتعددت الاتصالات مع الزمالك خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأكمل:" الزمالك طلب إعارة اللاعب مقابل 300 ألف دولار، ولكن عرض النادي الأهلي كان أقوي.

وتابع: “القندوسي هداف الدوري الجزائري برصيد 8 أهداف وتلقي العديد من العروض ولكن أبرزها النادي الأهلي”.

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