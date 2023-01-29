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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة طلاق كل دقيقتين.. مقترح بإضافة كشف المخدرات لتحاليل ما قبل الزواج

الزواج
الزواج

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب ضم تحليل المخدرات، لتحاليل ما قبل الزواج، سواء للرجل، أو للمرأة للحفاظ على الأسرة المصرية، واستقرارها والحد من نسب الطلاق، يجب ضمه لباقي تحاليل الزواج.


وأوضحت ريهام عفيفي خلال تصريحات لها عبر برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسب الطلاق، وصلت إلى 255 ألف حالة طلاق، لعام 2021 بنسبة 28% لأول 3 سنوات زواج، من سن 25 سنة إلى 35 سنة، وطبقا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن لدينا بمصر حالة طلاق كل دقيقتين، وأن الإدمان وتعاطي المخدرات من أهم الأسباب في زيادة نسب الطلاق، ويجب إضافته ضمن التحاليل لنتأكد من سلامة الزوجين، لتهيئة بيئة ومناخ جيد للأطفال معلقة "تخيل مع وجود طفل وحد متعاطي في الأسرة شكل المناخ والبيئة التي سينشأ بها الطفل".

 

القانون مازال قيد المناقشة


وقالت ريهام عفيفي إن القانون مازال قيد المناقشة، ونادت بضم تحليل المخدرات إلى باقي تحاليل ما قبل الزواج، مشيرة إلى أنها ستقدم طلب للمناقشته الجلسة القادمة بمجلس الشيوخ.

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