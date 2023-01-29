عرض لايفوتك.. آيفون 11 بخصم 6000 جنيه

لاشك أن هاتف آيفون 11 أحد أنجح الهواتف وأكثرها مبيعاً لدي علامة آبل الأمريكية، فهو الصفقة الرابحة التى تقدم القيمة مقابل السعر، إلا أن سعره المرتفع يجعل عملية اقتناء نسخة جديدة منه صعبة بعض الشىء، ولكن يمكنك الحصول عليه بخصم 6000 جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقاً لموقع “ايباي" الأمريكية الشهير، يمكنك الحصول على نسخة جديدة من iphone 11 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود مقابل 456 دولاراً، ما يعادل 13650 جنيها مصرياً.

آيفون 11

جدير بالذكر أن هاتف iphone 11 صدر فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

يأتى هاتفiphone 11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

آيفون 11

بالإضافة لتجهيز iphone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 11 باللون الأسود، نسخة 26 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير.