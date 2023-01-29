إعلان عاجل.. الناتو يساعد للحرب مع روسيا

قال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، إن “الناتو” مستعد لمحاربة روسيا إذا اندلع صراع مباشر بين البلدين.

في مقابلة مع تلفزيون “RTP” البرتغالي، قال باور، عندما سئل عما إذا كان الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة جاهزا لمواجهة مباشرة مع روسيا: “بشكل لا لبس فيه، نحن مستعدون”.

وأشار المسؤول إلى أنه عندما اندلعت الأعمال العدائية في أوكرانيا في فبراير 2022، كان لدى الناتو بالفعل عدد من المجموعات القتالية على طول جناحه الشرقي.

وقال باور إنه خلال قمة في مدريد عقدت في يونيو 2022، قرر قادة التحالف إنشاء أربع مجموعات قتالية أخرى في سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

وأضاف: “أعتقد أن هذه رسالة مهمة للروس، أن موقفنا قد تغير، لنظهر لهم أننا مستعدون إذا كانت لديهم فكرة للمجيء إلى حلف شمال الأطلسي”.

وأوضح أنه إذا كان هناك أي خط أحمر فيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو والكتلة العسكرية، “فهو الروس الذين يعبرون خط أراضينا في الناتو”.

ومضى باور ليقول إنه على مدى عقود، اعتقدت العديد من دول الناتو أنها هي التي تقرر متى وأين تنشر قواتها، لكن الصراع الأوكراني كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة.

وقال المسؤول إن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية «في اللحظة التي يختارونها، لذلك علينا أن نكون أكثر استعدادا، ليس لدينا وقت للاستعداد، لأن الأمر متروك لهم عندما يأتون».

كما وصف الشحنات الغربية من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا بأنها “ليست تصعيدية”.

وقال: “حقيقة أن عدوك لديه أسلحة أفضل، إنها ليست مشكلة العدو، هذه مشكلتك”، مضيفا أن الغرب وروسيا يواجهان الحاجة إلى تكثيف الجهود لتصنيع الأسلحة والمعدات - وتحتاج دول الناتو إلى إجراء نقاش حول أولويات الإنتاج العسكري. وهذا يعني “الحديث عن اقتصاد وقت الحرب، ولكن في وقت السلم”، وهو ما اعترف بأنه سيكون صعبا.

وتعتبر روسيا قوات حلف شمال الأطلسي المنتشرة بالقرب من حدودها تهديدا.

وفي ديسمبر 2021، قدمت موسكو مسودات وثائق حول الضمانات الأمنية إلى الناتو وواشنطن، مطالبة بمنع أوكرانيا من دخول الحلف، وأصرت على أن الكتلة يجب أن تتراجع إلى الحدود كما كانت في عام 1997، ولكن تم رفض هذا العرض.