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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

صدى البلد

ودع فريق ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 32، بعد الخسارة من برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

تقدم هارفي إليوت بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 30، ثم تعادل لويس دانك لـ برايتون في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 92، خطف فريق برايتون بطاقة التأهل إلى الدور القادم بهدف ثاني عن طريق لاعبه ميتوما.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام برايتون.

تشكيل ليفربول أمام برايتون:


حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - جوميز - كوناتي - روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا - تياجو ألكانتارا- بايشيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح - هارفي إليوت - جاكبو.

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي برايتون لويس دانك محمد صلاح

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