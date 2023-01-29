إيران: انفجار أصفهان لن يؤثر على البرنامج النووي

زعم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن حدوث “تطور كبير” في علاقات بلاده مع دول منطقة الخليج العربي.



وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، جمعه مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في العاصمة طهران، إن "هناك تبادل رسائل بین إيران والبحرین عبر وسیط"، مضيفا أنه "من المقرر أن تستمر الجولة الجدیدة من المباحثات بین إيران والسعودیة بشكل یتفق علیه".



وقال عبد اللهيان أن الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، تتابعه الأجهزة الأمنية وتواجه الهجمات بكل اقتدار كاشفا عن ان الهجوم تم تنفيذه بواسطة المسيرات في أصفهان

وأضاف وزير الخارجية الايراني أن هجوم أصفهان لن يؤثر على برنامج إيران النووي.

وتابع: "ما حدث أمس في أصفهان يأتي في إطار محاولة أعداء إيران زعزعة الأمن والقوات الدفاعية أحبطت هذه المحاولة"، مردفا: أن "محاولات الأعداء هذه لا يمكن أن تضعف إرادة إيران في المضي ببرنامجها النووي السلمي".