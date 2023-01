بعد إقالته | جماهير الزمالك تهتف لـ فيريرا قبل لقاء فيوتشر

هتفت جماهير الزمالك المتواجدة فى ستاد القاهرة لـ جوسفالدو فيريرا “ أوه أوه جوسفالدو فيريرا .. one two ferira thank you ”.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.