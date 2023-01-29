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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: سعر الكتاب داخل معرض القاهرة الدولي يبدأ من جنيه

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسعار الكتب داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب تبدأ من جنيه واحد فقط.

وأضاف موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “دول كثيرة إفريقية وأجنبية تشارك في معرض الكتاب هذا العام”، لافتا إلي أن هناك أكثر من ألف دار نشر تعرض إنتاجها داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد موسى، أن هناك إقبال كبير علي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك برامج موجودة علي مدار اليوم بمعرض الكتاب.

وأكمل موسى: "الاقبال الكبير بمعرض الكتاب يمثل صورة إيجابية عن الدولة المصرية أمام العالم".

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