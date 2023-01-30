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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حدائق العاصمة تطرح محال تجارية ومخابز ووحدات إدارية اليوم الإثنين

محال تجارية
محال تجارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة سيطرح محال تجارية وحدات إدارية ومخابز للبيع بجلستي مزاد علني اليوم الاثنين، والأربعاء الموافق 29/3/2023.

وذكر المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة ،أن الطرح يشمل 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 15م2 : 28م2 ) ، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ( من 34م2 : 50م2 ) بعمارات الإسكان الاجتماعي، ومخبز كائن بقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 562.15م2 (مبنى – سور).

ومخبز آخر بقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 558.63 م2 (مبنى – سور)، بمركزي خدمات 4 و 6 بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة.

طرح بمدينة المنصورة الجديدة 

وأعلن ايضا جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة،عن أنه سيتم طرح 7 محال تجارية وصيدليتين للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأحد 5/2/2023.

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وقال المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه سيتم طرح المحال التجارية والصيدليتين بالسوق التجارية بمركز خدمات كل من عمارات جنة بالمنطقة الثانية بالمرحلة الأولى، وعمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى من المدينة،وتتراوح المساحات مابين  ( 19م2 : 40م2).

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليتين والوحدات والمخبزين بمقري جهازى مدينتي المنصورة الجديدة وحدائق العاصمة،  لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات

حدائق العاصمة محال تجارية مخابز وحدات ادارية مدينة

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