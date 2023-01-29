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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس النواب الأمريكي يخطط للقاء بايدن في فبراير لمناقشة سقف الديون

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي لمحطة سي بي إس نيوز يوم الأحد إنه يخطط لعقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن في الأول من فبراير لمناقشة سقف الديون 'المسؤول' والسيطرة على الإنفاق 'الجامح'.

واضاف 'حسنًا ، سنلتقي يوم الأربعاء، أعلم أن الرئيس قال إنه لا يريد إجراء أي مناقشات ، لكنني أعتقد أنه من المهم جدًا أن تكون حكومتنا بأكملها مصممة للتوصل إلى حل وسط. أريد أن أجد حلًا معقولًا و وقال مكارثي للمذيع 'طريقة مسؤولة يمكننا من خلالها رفع سقف الديون ، لكن مع السيطرة على هذا الإنفاق الجامح'.
 

ووصف مكارثي يوم الأربعاء رفض بايدن مناقشة سقف ديون الدولة بأنه 'غير مسؤول' وحذر من أن تأجيل المفاوضات سيزيد من المخاطر المالية للولايات المتحدة. 

كما وصف رئيس مجلس النواب تجاوز ديون الولايات المتحدة 31 تريليون دولار أو 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي بأنه 'أكبر تهديد لأمريكا' وقال إنه لا يعارض بشكل كامل قرار زيادة الإنفاق الحكومي ، بل كان يدعو إلى ' المسؤول 'سقف الديون.
 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة ستصل قريبًا إلى حد ديونها المستحقة ، حيث يبلغ الدين القومي الأمريكي الآن 31.46 تريليون دولار. 

وخلال الأسبوع الماضي ، قالت وزارة الخزانة إنها بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن سداد ديون الحكومة من خلال تعليق المدفوعات مؤقتًا غير اللازمة على الفور للبرامج الأساسية.

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