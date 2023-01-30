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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاوزت 166 ألف دينار.. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في العراق

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

 

وبحسب وسائل إعلام، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 166000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاحد 164000 دينار.

 

كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  167000 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 165000 ديناراً لكل 100 دولار.

 

أما في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، فإن أسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 166300 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 166275 دينارا لكل 100 دولار.

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