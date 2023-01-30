حركة الأسعار بالأسواق.. الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض والذهب اليوم الاثنين

الطماطم تسجل 6 جنيهات بسوق العبور

كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى 66 جنيه

استقرار في أسعار الذهب اليوم



يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، و أسعار الدواجن والبيض و الذهب، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 30-1-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم





وصل سعر الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 7.5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 14 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.



أسعار الخضروات والفاكهة



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 8 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8.5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8.8 جنيهات، والألوان بـ 23 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيهات.



أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور





وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 15 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر البطاطا إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين



وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيهات، و البرتقال السكري إلى 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 30 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر التفاح اللبناني إلى 31 جنيهات للكيلو، و البلح السيوي إلى 30 جنيها.



سعر الفاكهة اليوم



كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 60 جنيها، و التين البرشومي إلى 15 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 10 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل النكترين المستورد 20 جنيها للكيلو، والبرقوق المستورد وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 42 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا للكيلو، و الفراولة 10 جنيها للكيلو، ووصلت الجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 14 جنيهًا للكيلو.



أسعار الدواجن اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 65 و 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 78 و 80 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 59 و 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 74 و 75 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 92 و 93 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 92 و 93 جنيهًا للكرتونة، البلدي بين 100 و 101 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 15 و 15.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 12 و 12.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 6 و 7.50 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الاثنين، مقارنة بـ أسعار الذهب أمس الأحد، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



أسعار الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,750 جنيها للبيع و1,760 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,000 جنيها للبيع و2,011 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,500 جنيهات للبيع 1,509 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,167 جنيها للبيع و 1,173 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,000 جنيها للبيع و 14,080 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 62,200 جنيه للبيع 62,555 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,000,000 جنيه للبيع، و 2,011,429 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



عوامل تحدد سعر الذهب عالميا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.