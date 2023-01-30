خلافات كبيرة بالناتو .. كيف صمدت روسيا في مواجهة طوفان عقوبات الغرب؟

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بأنه يوجد احتمال اندلاع خلافات كبيرة بين دول حلف الناتو، بسبب عدم تحلي المسؤولين الغربيين بالمسؤولية.

وأوضحت أنه يتوقع اندلاع خلافات كبيرة بين دول حلف الناتو، نتيجة السياسات غير المسؤولة التي تتبعها الدول الغربية، ففي الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول أزمات اقتصادية مستفحلة، يعمد الساسة الغربيون إلى توسيع وجودهم العسكري خارج حدود بلادهم.

وقالت “بلومبرج”، إن الالتزامات "الدراماتيكية" التي فرضتها أمريكا وأوروبا على نفسها تجاه أوكرانيا، شكلت "حقبة غادرة" في السياسة العالمية الجديدة، مشيرة إلى ضرورة إدراك الغرب لخطورة الموقف، والكف عن خداع الذات.

وأشارت إلي أن العقوبات الغربية ضد روسيا، لم تدفع موسكو إلى تغيير نهج عملياتها العسكرية في أوكرانيا، كما أنها لم تظهر استياء الشعب الروسي من رئيسهم، فلاديمير بوتين.

كما أن الدول التي تضررت أكثر من غيرها من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لم تدر ظهرها لموسكو.

وأوضحت أن استطلاع للرأي أجري في الهند، أظهر أن نسبة كبيرة من الهنود يعتبرون أن أمريكا وحلف الناتو، مسؤولون عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية، لم تبلغا شعوبهما، بنيتهم إمداد أوكرانيا بالأسلحة، إلا قبل وقت قصير من إرسالها.

وخلصت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إلي أن مستقبل أوكرانيا كدولة ديمقراطية غامض.