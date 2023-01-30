محافظ المنوفية يناقش الاعتمادات الإضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الاعتمادات المالية الاضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي .

جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، ووسام مراد مدير عام التخطيط والمتابعة ، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي وعدد من الشركات المنفذة للمشروعات .



وأشار محافظ المنوفية ، الي أنه تم دعم المحافظة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقب فوز المحافظة بحافز تميز الاداء ، هذا بالإضافة الي دعم اضافي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ونوه محافظ المنوفية الي انه سيتم ضخ هذا الدعم لمشروعات البنية التحتية التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بما يخدم المواطنين .

وشدد محافظ المنوفية ، علي سرعة البدء في إسناد الاعمال وتسريع الاداء لتنفيذها ضمن خطة العام الحالي كما شدد علي الشركات بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ فضلا عن جودة الاعمال .