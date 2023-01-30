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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة قتالية..أول تعليق من سوناك على تصريحات أمريكا حول ضعف الجيش البريطاني

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إن جيش بلاده لا يزال قوة قتالية عالية المستوى على الرغم من التصريح الأخير لمسئول عسكري أمريكي، التي أظهرت عكس ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان سوناك يعتبر الجيش البريطاني قوة قتالية من الدرجة الأولى، أجاب متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، بـ "نعم".

وأضاف أن حكومة بريطانيا تزود القوات المسلحة بالمعدات والقدرات التي تحتاجها لمواجهة التهديدات المستقبلية، بما في ذلك من خلال خطة عشرية ممولة بالكامل بقيمة 242 مليار جنيه إسترليني.

وقال: "من الواضح تمامًا لرئيس الوزراء أننا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية شعبنا. ولهذا السبب تمتلك بريطانيا أكبر ميزانية دفاعية في أوروبا".

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لوزير الدفاع البريطاني بن والاس إن القوات المسلحة البريطانية لم تعد على قدم المساواة مع القوى العالمية الكبرى، حسب زعمت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقالت “سكاي نيوز”، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن سنوات من إجراءات خفض التكاليف من قبل الحكومات المتعاقبة جعلت جيش البلاد “قوة فارغة”.

وزعم التقرير، أن الجنرال الأمريكي الذي لم يذكر اسمه أجرى محادثة صريحة مع والاس والعديد من المسؤولين البريطانيين الآخرين في الخريف الماضي.

واستنتاج الجنرال الأمريكي فيما يتعلق بالقدرات القتالية لـ بريطانيا كان مقلقًا بالنسبة للندن: “ليس لديك فئة من الدرجة الأولى. إنه بالكاد من المستوى الثاني”.

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ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز”، صنف الجنرال القوات المسلحة للولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا على أنها قوى من الدرجة الأولى، حيث تمثل ألمانيا وإيطاليا جيوش من الدرجة الثانية.

وأكدت عدة مصادر دفاعية بريطانية لم تذكر اسمها أن الجيش البريطاني في حالة يرثى لها حاليًا.

نُقل عن أحد المسؤولين قوله: “إنها خدمة كاملة غير قادرة على حماية المملكة المتحدة وحلفائنا لمدة عقد”.

وبحسب ما ورد ستنفد ذخيرة الجيش البريطاني في غضون أيام قليلة إذا اندلع النزاع.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون القوات المسلحة غير قادرة على الدفاع عن الأجواء ضد مستوى ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي شوهدت حاليًا في أوكرانيا، حسبما زعمت  “سكاي نيوز”.

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