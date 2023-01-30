عزة مصطفى ترصد معاناة شاب يحتاج لجراحة بالقدم في الغربية.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة شاب من محافظة الغربية يحتاج لجراحة بالقدم.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصطفى، يبلغ من العمر 35 عامًا، يحتاج إلى عملية جراحية وتركيب طرف صناعي لقدمه لعودته إلى حياته الطبيعية، وهو الآن ملازم للفراش، كما أنه مُهدد ببتر جديدة في قدمه حال عدم إجراء عملية جراحية جديدة وتركيب الطرف الصناعي لقدمه".

وتابعت عزة مصطفى: "ربنا عوض مصطفى بزوجة قررت تعمل بدلا منه لتوفير رزق أولادها ومصاريف البيت"، لافتة إلى أنه أجرى 18 عملية جراحية من قبل، ويحتاج الآن إلى عملية جديدة لتركيب الطرف الصناعي ومساعدة زوجته وأبنائه في توفير مصدر دخل لهم.

وأضافت: “مصطفى يعمل في مهنة النجارة ولا يوجد مصدر دخل له، وحتى بعد إجراء العملية وتركيب الطرف الصناعي سيكون من الصعب العودة إلى ممارسة مهنة النجارة، ويجب توفير مصدر دخل مناسب يساعده وهو أبنائه الأربعة”.

وقال "مصطفى"، خلال التقرير: "تعرضت لحادث في عام 2021، وعملت 18 عملية آخرها البتر، وذهب لدكاترة كثيرين لكنني لم أصل لنتيجة، وأحتاج لعملية جراحية كبيرة".

وأضاف: "زوجتي وقفت بجواري ولم تتخل عني، وتعمل حاليا في بيع الخضار أمام البيت".

وناشدت عزة مصطفى، وزير الصحة ومحافظة الغربية بالاستجابة لعلاج الشاب مصطفى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، كما ناشدت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوفير سيارة لزوجته كي تساعدها في عملها".