الخارجية توضح سبب زيارة سامح شكري لـ روسيا ..فيديو

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته لموسكو غدا ستشهد مناقشة عدة أزمات دولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، إن المسؤولين في مصر وروسيا حريصون على تسهيل الإجراءات، وإزالة كافة المعوقات التي تعيق تدفق السياحة إلى البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقتصادي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى روسيا تأتي في إطار الحرص الدائم على إقامة علاقات دبلوماسية متوازنة مع مختلف دول العالم.

ملف حقوق الانسان

وأشار أحمد أبو زيد إلى أن وزير الخارجية الأمريكي عبر عن تقدير بلاده لانجازات الدولة المصرية في ملف حقوق الانسان.

