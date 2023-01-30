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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يبحث مع تاج الدين الاستعداد للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية والعلاجية

مستشار الرئيس
مستشار الرئيس

التقى اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، بغرض الإعداد لعقد المؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ أوائل سبتمبر من العام الجاري.

وتم الاتفاق علي ان يتولى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، رئيس المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر العديد من الوزارات منها وزارات الصحة، والسياحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، والشركات الأجنبية التي لها سابق خبرات في هذا المجال، والمستثمرين ورجال الأعمال، والجهات الدولية والمحلية ذات الصلة في هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه يأمل أن يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

علي ان يتم عقد ثلاث مؤتمرات تحضيرية تنسيقية على الأقل خلال تلك الفترة وقبل انطلاق المؤتمر للإعداد الجيد لهذا الحدث الهام وخروجه بالشكل اللائق المتميز.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، وعدد من رجال الأعمال بشرم الشيخ المهتمين بهذا النشاط من السياحة.

مستشار الرئيس للصحة

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اللواء خالد فودة محافظ الدكتور عوض تاج الدين الوقاية تنسيق مؤتمر

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