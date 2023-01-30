قرار عاجل في أوكرانيا ضد المتهربين من التجنيد العسكري

قال النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، اليوم الاثنين، نقلا عن وثائق قضائية إن القضاء الأوكراني بدأ بسجن المتهربين من الخدمة العسكرية.

وشارك البرلماني رابطًا لحكم أصدرته محكمة في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، والذي حكم على شخص مجهول بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب عدم الرد على الاستدعاء العسكري وسط الصراع مع روسيا.

وقال دوبينسكي، إن القضية كانت مقلقة بشكل خاص بالنظر إلى نهج المحكمة في الإجراءات وشهادة المدعى عليه حول فحصه الطبي.

وقال المدعى عليه، إن الفحص الذي أجراه الجيش كان مجرد إجراء شكلي، وأن الأطباء قالوا إنه يتمتع بصحة جيدة دون فحصه فعليًا.

التهرب من التعبئة أثناء الحرب

ومع ذلك، أصر المدعى عليه، على أنه لم يكن لائقًا للخدمة، مشيرًا إلى التهاب حوائط المفصل الحاد في ركبته، ولكن أدانته المحكمة بتهمة “التهرب من التعبئة أثناء الحرب” وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ويعاقب على التهرب من التجنيد بموجب القانون الأوكراني بعقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات ضخمة.

ومنذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تم فتح ما يقرب من 2500 قضية جنائية بشأن التهرب من التجنيد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت السلطات الأوكرانية جهود التعبئة الإجبارية في محاولة على ما يبدو للتعويض عن الخسائر الفادحة في الخطوط الأمامية.

وتُظهر مقاطع فيديو عديدة متداولة على الإنترنت مسؤولين عسكريين أوكرانيين يطاردون مواطنين في سن التجنيد في الشوارع، بل ويحتجزونهم قسراً تحت تهديد السلاح.

وبحسب ما ورد، لجأ المسؤولون العسكريون في بعض المواقع إلى تدابير مختلفة غير متوقعة، مثل الاختباء في سيارات الإسعاف لمفاجأة “المجندين” المطمئنين أو توزيع استدعاءات الاستدعاء في الملاجئ أثناء عمليات الإنذار بالغارات الجوية.