سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2016 في سوق المستعمل .. صور

يتمتع السوق المصري للسيارات المستعملة بعدد كبير من طرازات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، ومنها السيارة اكسنت RB موديل 2016، التي تقدم عبر عدة فئات من التجهيزات، إلى جانب سمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية، ومساحتها الداخلية المناسبة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016 في سوق المستعمل وابرز مواصفاتها الفنية.

هيونداي اكسنت RB

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016 على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالإضافة إلى حامل للأكواب، ونظام صوتي ترفيهي مع عدد 4 مكبرات صوتية، وتجهيزات اخرى تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

وتشمل التجهيزات أيضا المقدمة بالسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016، عدد 2 من وسائد الحماية للمقاعد الامامية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

هيونداي اكسنت RB

وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 نقلات بتقنية الدفع الامامي.

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016 بمصابيح أمامية حادة، وفوج لايت أمامي، وفتحة سقف كهربائية لبعض الفئات، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر.

هيونداي اكسنت RB

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2016 في سوق المستعمل

تتراوح اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2016 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بين 260 الف جنيه حتى 310 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والفئة المقدمة.