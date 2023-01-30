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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خدعة لن تنطلي علينا.. هكذا فضحت موسكو خطط واشنطن بأوكرانيا

الدوما الروسي
الدوما الروسي

قالت روسيا ، إن مقترح أميركا لإعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا خدعة لن تنطلي علينا مجددا، وفق ما ذكرت العربية.

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ذكر  ذلك، مجلس الدوما الروسي، خلال كشفه عن المقترح الأميركي لإعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا  


يأتي ذلك، فيما دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، حلفاء أوكرانيا إلى تنفيذ “القرارات القوية” في الوقت المناسب.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي: “ليس هناك وقت للتفكير، نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات. القضية الأساسية هي الكفاءة”.

وأضاف: “كانت القرارات جيدة، ولكن من الأهمية بمكان أن تكون القرارات القوية في الوقت المناسب”.

وأوضح زيلينسكي، أن “أوكرانيا شاركت جميع المعلومات الاستخباراتية التي نحصل عليها' مع الشركاء. لا يمكن أن تكون هناك أسرار”.

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