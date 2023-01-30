أوقاف الإسكندرية: استلام طنين من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الٱثنين، الدفعة ٢٣ من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي ، وذلك برعاية كريمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به وزارة الأوقاف وما تبذله القيادة السياسية والدينية في الاهتمام والرعاية بالأسر الأولى بالرعاية والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتؤكد مديرية أوقاف الإسكندرية أنها ستواصل بذل المزيد من الجهد خلف قيادتها من أجل أبناء الوطن.

جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الإدارات وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.