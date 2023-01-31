خبيرة: الإتيكيت ليس تعاليًا.. والطفل يتعلم من الآباء السلوكيات| فيديو

قالت إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت، إنها تقدم تعليمات مهمة لكل الفئات، من حيث في طريقة الأكل سواء باليد أو عن طريق الشوكة والسكينة، مشيرة إلى أن الطريقة تختلف على حسب المكان الذي يتواجد فيه الشخص.

وأضافت إيمان عفيفي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن الطفل يتعلم من الآباء، السلوكيات والعادات والتقاليد، فحينما يتناول الآباء الطعام؛ يجب أن تكون هناك طريقة للتناول لتعليم الأبناء.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، أن الاتيكيت ليس تعاليا كما يعتقد البعض؛ وإنما تعلم ثقافات مختلفة، وتختلف من مكان إلى آخر.