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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضهرى اتقسم .. رسالة مؤثرة من عائشة بن أحمد بعد دفن والدها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

كتبت الفنانة عائشة بن أحمد عبر صفحتها على فيس بوك رسالة وداع لوالدها بعد دفنه صباح اليوم .

وكتبت عائشة بن أحمد :" ظهري اتقسم ".

وفاة والد عائشة بن أحمد:

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن تفاصيل جنازة والدها التي وافته المنية صباح أمس .

وكتبت عائشة بن أحمد عبر حسابها علي فيس بوك :" تقام صلاة الجنازة و يوارى جثمانه الثرى يوم الإثنين 30 يناير  2023 إثر صلاة العصر بمقبرة الزلاج بتونس ؛ انّا لله وانّا اليه راجعون".


أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والدها صباح امس الأحد 29 يناير.

 

وحصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

وتظهر عائشة بن أحمد، في دور "هالة"، امرأة تعيش في مدينة الجونة وتسكن منزل جدها الذي ورثته عنه، كما تعمل كنادلة في مطعم، وتعيش هالة علاقة معقدة مع زوجها "سيف" الذي يجسده عمر الشناوي، لا سيما بعد وفاة طفلهما، وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها بينها وبين "عمر" الذي يجسده خالد النبوي، رغم أن متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في المطعم.

"النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

عائشة بن احمد وفاة والد عائشة بن أحمد

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