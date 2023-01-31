نهاد أبو القمصان: ظاهرة رفض الإنجاب تشاؤمية ومؤيدوها لا يتحملون المسئولية

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن ظاهرة رفض الإنجاب موجودة منذ فترة طويلة، وليست فكرة جديدة على المجتمع، موضحة أنها ظهرت من خلال رؤية تشاؤمية بمعاناتهم في الحياة، ولكن قيمة الحياة في المعاناة التي نعيشها وهي معادلات حسابية تعطي سعادة كبيرة.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها ليست ضد الاختيار، إلا أن هذه الفكرة تشاؤمية لعدم قدرتهم على تحمل المسئولية، كما أنه لا يجب أن يكون هناك اتفاق بين طرفين على عدم الإنجاب أو الإنجاب ويحدث الاختلاف بعد الزواج.

حقوق الطفل

وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنه لابد أن يحترم حقوق الطفل في الحياة، مؤكدة أنه لا يجب ربط الإنجاب بعدم الزواج، حيث إن قرار عدم الإنجاب لا يؤثر على فكرة الزواج.



