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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: مصر تسعى لتنفيذ شراكات مع مختلف دول العالم

الاقتصاد
الاقتصاد

أكد هشام إبراهيم الخبير المتخصص في التمويل والاستثمار، أن  العالم يشهد أزمة اقتصادية عالمية وتعتبر كارثة اقتصادية، والوضع الاقتصادي العالمي مخيف ونشهد ضغوط عنيفة للغية على مستوى العالم .

 

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وقال هشام إبراهيم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أمريكا لديها مشكة كبيرة في حجم الدين  وحجم الدين في أمريكا 31 تريليون دولار ".

 

 وأضاف هشام إبراهيم :"  الاقتصاد العالمي يتجه للتغير في المستقبل، وامريكا حاولت إبعاد روسيا عن الاتحاد الأوروبي كي تؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي وروسيا ناجحة حتى الأن في عقد اتفاقات مع دول لتنحية الدولار جانبا ".

 

 وتابع هشام إبراهيم :" مصر لا  تسعى للدخول في صراعات لكنها تسعى إلى تنفيذ شراكات اقتصادية مع  مختلف دول العالم ".

 

 ولفت هشام إبراهيم :" مصر تجمعها علاقات جيدة مع مختلف دول العالم ومصر لديها علاقات اقتصادية جيدة مع الصين وروسيا والهند ودول الخليج العربي ودول أوروبا ".

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