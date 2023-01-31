عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى كبار السن.. نظام زيلينسكي يصدر أحكاما بسجن المتهربين من الخدمة العسكرية

جنود اوكران
جنود اوكران

وسط موجة من مقاطع الفيديو فيروسية الانتشار التي تظهر رجالًا أوكرانيين مسنين يحاولون بيأس تجنب التجنيد الإجباري ، بدأ نظام زيلينسكي في إصدار أحكام بالسجن لعدة سنوات على المتهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية.


وتشير الوثائق التي تم إصدارها حديثًا إلى أن الأوكرانيين الذين لا يبلغون سلطات التجنيد في نظام كييف قد حكم عليهم بالسجن لعدة سنوات - حتى لو أصيبوا.
 

وبالإشارة إلى حكم صدر قبل أسبوعين فقط ، أشار عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي يوم الاثنين إلى أنه 'في أوكرانيا ، بدأت المحاكم في إصدار قرارات بشأن التهرب من التعبئة'.
 

وفي القضية التي أشار إليها دوبينسكي ، حُكم على رجل أوكراني لم يصل في الوقت المحدد إلى مركز تجنيد في منطقة سومي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة 'التهرب المتعمد من التجنيد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة'.
 

بقرار صادم.. أمريكا تتوقف عن الوثوق بـ زيلينسكي

مفاجأة صادمة.. دعوات لمحاكمة وعزل زيلينسكي في أوكرانيا

على الرغم من أن الوثائق القانونية تُظهر أن المتهم أشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه غير قادر على الخدمة بسبب التهاب حوائط الركبة - وهي حالة مؤلمة غالبًا ما تجعل المشي صعبًا ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات للشفاء - يبدو أن احتجاجاته سقطت على آذان صماء.
 

تم اتهام الآلاف بمحاولة التملص من قوات التجنيد التابعة لنظام كييف ، وعلى الرغم من رفض العديد من الاتهامات منذ ذلك الحين ، يقال إن مئات القضايا تشق طريقها الآن عبر النظام القضائي الأوكراني المشكوك فيه.
 

في الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مشاجرات جسدية بين الأوكرانيين وعناصر إنفاذ النظام في كييف الذين يحاولون الضغط عليهم للخدمة العسكرية.

يُظهر مقطع فيديو مؤلم للغاية اثنين من المسلحين الأوكرانيين الملثمين يدفعان طفلًا صغيرًا يحاول التدخل بينما يقيّدان جسديًا رجلًا في منتصف العمر يبدو أنه والده.

وليس من الواضح كيف سيكون أداء الجنود المجندين بهذه الطريقة في ساحة المعركة. بالنسبة للبعض ، على الأقل ، يبدو أنهم يفضلون المجازفة بفرصهم في السجن.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

"هات بعضك وتعالى".. رد فعل الرئيس الراحل مبارك على طلب أمريكا.. فيديو

ترشيحاتنا

حتى كبار السن.. نظام زيلينسكي يصدر أحكاما بسجن المتهربين من الخدمة العسكرية

بيراميدز يطلب لاعب الزمالك و20 مليون جنيه لرحيل عبد الله السعيد

محمد عبدالواحد: البنك الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. وهذا سبب غضبي أمام المحلة

بعد أنباء إصابته.. كريستيانو رونالدو يطمئن جمهوره من التمرين

عضو سابق بالزمالك: أمير مرتضى تعمد عدم توثيق عقدي إمام عاشور وعبدالله جمعة

هل يحرم مس المصحف بدون وضوء ؟ .. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق المصحف.. شاهد ما فعله المسلمون أمام سفارة السويد بإندونيسيا.. فيديو

نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

12 متظاهرا يقتحمون مقر أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا.. فيديو

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ