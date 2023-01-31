وسط موجة من مقاطع الفيديو فيروسية الانتشار التي تظهر رجالًا أوكرانيين مسنين يحاولون بيأس تجنب التجنيد الإجباري ، بدأ نظام زيلينسكي في إصدار أحكام بالسجن لعدة سنوات على المتهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية.



وتشير الوثائق التي تم إصدارها حديثًا إلى أن الأوكرانيين الذين لا يبلغون سلطات التجنيد في نظام كييف قد حكم عليهم بالسجن لعدة سنوات - حتى لو أصيبوا.



وبالإشارة إلى حكم صدر قبل أسبوعين فقط ، أشار عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي يوم الاثنين إلى أنه 'في أوكرانيا ، بدأت المحاكم في إصدار قرارات بشأن التهرب من التعبئة'.



وفي القضية التي أشار إليها دوبينسكي ، حُكم على رجل أوكراني لم يصل في الوقت المحدد إلى مركز تجنيد في منطقة سومي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة 'التهرب المتعمد من التجنيد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة'.



على الرغم من أن الوثائق القانونية تُظهر أن المتهم أشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه غير قادر على الخدمة بسبب التهاب حوائط الركبة - وهي حالة مؤلمة غالبًا ما تجعل المشي صعبًا ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات للشفاء - يبدو أن احتجاجاته سقطت على آذان صماء.



تم اتهام الآلاف بمحاولة التملص من قوات التجنيد التابعة لنظام كييف ، وعلى الرغم من رفض العديد من الاتهامات منذ ذلك الحين ، يقال إن مئات القضايا تشق طريقها الآن عبر النظام القضائي الأوكراني المشكوك فيه.



في الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مشاجرات جسدية بين الأوكرانيين وعناصر إنفاذ النظام في كييف الذين يحاولون الضغط عليهم للخدمة العسكرية.

يُظهر مقطع فيديو مؤلم للغاية اثنين من المسلحين الأوكرانيين الملثمين يدفعان طفلًا صغيرًا يحاول التدخل بينما يقيّدان جسديًا رجلًا في منتصف العمر يبدو أنه والده.

وليس من الواضح كيف سيكون أداء الجنود المجندين بهذه الطريقة في ساحة المعركة. بالنسبة للبعض ، على الأقل ، يبدو أنهم يفضلون المجازفة بفرصهم في السجن.

