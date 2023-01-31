عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تقدم روسي.. أوكرانيا تعد طلبا جديدا بعد الدبابات الغربية

أوكرانيا تتطلع لطائرات
أوكرانيا تتطلع لطائرات مقاتلة بعد الدبابات الغربية

من المتوقع أن يصل وزير الدفاع الكيني إلى باريس، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون وسط نقاش بين حلفاء كييف حول ما إذا كانوا سيقدمون طائرات مقاتلة لحربها ضد روسيا، بعد أن استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إعطاء طائرات إف -16.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا نفذت ضربات جوية وثلاث ضربات صاروخية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إحداها على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. وأضافت أنها تواصل أيضا العمليات الهجومية في مناطق باخموت وأفدييفكا وأماكن أخرى في شرق أوكرانيا.

وأكدت أوكرانيا أنها صدت هجمات على قرية فوهليدار وبلاهوداتني شمال باخموت.

وقال دينيس بوشيلين، المسؤول عن الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، إن القوات الروسية ضمنت موطئ قدم في فولدار.

مكافآت مالية وعروض مغرية.. روسيا تشجع جنودها على تدمير الدبابات الغربية بأوكرانيا

الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير شيئا والعلاقات مع أمريكا في أسوأ حالاتها

وكشفت فرنسا وأستراليا يوم الاثنين عن خطط لتصنيع ذخيرة مشتركة لأوكرانيا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتجاوز الخلاف بشأن قرار كانبيرا بالتخلي عن خطط شراء غواصات فرنسية قبل عامين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الجيش الأوكراني سينفق قرابة 550 مليون دولار على الطائرات بدون طيار في عام 2023، وقد تم بالفعل توقيع 16 صفقة توريد مع الشركات المصنعة الأوكرانية

وقال الرئيس زيلينسكي: "كلما زاد الدعم الدفاعي الذي يتلقاه أبطالنا في الجبهة من العالم ، سينتهي العدوان الروسي في أقرب وقت وستكون الضمانات الأمنية الأكثر موثوقية لأوكرانيا وجميع شركائنا بعد الحرب".


وعلى الجانب الآخر،  قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ستؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع هناك وتجذب أعضاء الناتو إلى داخله بشكل أعمق.

نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن مسؤول عسكري روسي أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 25 بلدة في خاركيف، مشيرا إلى أن الوضع هناك صعب والقصف مستمر.

وقال المسؤول الروسي إن نحو 70 ألف شخص غادروا خاركيف بسبب القتال هناك.

وأضاف أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا للقوات الخاصة الأوكرانية في زابوريجيا

 

-

 

روسيا الناتو الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الطائرات بدون طيار طائرات بدون طيار طائرات مقاتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

موضوعات متعلقة

معلومات عن خير الخلق بمناسبة المولد النبوي الشريف.. يوم رسول الله موزع بين العبادة وقضاء حاجات الناس.. الصادق الأمين له من المرضعات أربعة .. وهذه أوصاف سيدنا المصطفى الجسدية

أوصاف النبي الجسدية كاملة.. بهاء وجمال لم يوجد في البشر

معلومات عن النبي في يوم مولده.. اسمه وصفاته وكيف كان يقضي يومه

دعاء مولد النبي.. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: 7 مجربات تجعلك ترى رسول الله

عوائد الأمن والاستقرار.. 700 مليار جنيه استثمارات بـ سيناء ومدن القناة.. إنفوجراف

ذكر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الأمور المستعصية

صفات النبي في القرآن وكتب السيرة.. أزهريون يحددون وصفا دقيقا لسيدنا محمد

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة: الأوقاف تحتاج 1000 عامل مسجد والتقديم بداية من 15 مارس

أطفالنا مستقبلنا.. انطلاق مؤتمر «الأهرام - علاء الدين» بنسخته الأولى

3 أيام قاسية.. نصائح الأرصاد للمواطنين قبل موجة سيئة من الطقس

مفاجآت الساعات الأخيرة.. تطور مفاجئ يعيد الأمل لـ الأهلي في ضم موليكا

الاقتصاد السعودي يحقق نموا كبيرا في جميع المجالات خلال 2022

قرار جديد في الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ الكوكب.. دعوة لتقليل نسبة التخدير في العمليات الجراحية| تفاصيل

تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن وصفة خطيرة لتغيير لون العيون

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ