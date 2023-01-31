وسط تقدم روسي.. أوكرانيا تعد طلبا جديدا بعد الدبابات الغربية

من المتوقع أن يصل وزير الدفاع الكيني إلى باريس، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون وسط نقاش بين حلفاء كييف حول ما إذا كانوا سيقدمون طائرات مقاتلة لحربها ضد روسيا، بعد أن استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إعطاء طائرات إف -16.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا نفذت ضربات جوية وثلاث ضربات صاروخية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إحداها على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. وأضافت أنها تواصل أيضا العمليات الهجومية في مناطق باخموت وأفدييفكا وأماكن أخرى في شرق أوكرانيا.

وأكدت أوكرانيا أنها صدت هجمات على قرية فوهليدار وبلاهوداتني شمال باخموت.

وقال دينيس بوشيلين، المسؤول عن الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، إن القوات الروسية ضمنت موطئ قدم في فولدار.

وكشفت فرنسا وأستراليا يوم الاثنين عن خطط لتصنيع ذخيرة مشتركة لأوكرانيا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتجاوز الخلاف بشأن قرار كانبيرا بالتخلي عن خطط شراء غواصات فرنسية قبل عامين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الجيش الأوكراني سينفق قرابة 550 مليون دولار على الطائرات بدون طيار في عام 2023، وقد تم بالفعل توقيع 16 صفقة توريد مع الشركات المصنعة الأوكرانية

وقال الرئيس زيلينسكي: "كلما زاد الدعم الدفاعي الذي يتلقاه أبطالنا في الجبهة من العالم ، سينتهي العدوان الروسي في أقرب وقت وستكون الضمانات الأمنية الأكثر موثوقية لأوكرانيا وجميع شركائنا بعد الحرب".



وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ستؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع هناك وتجذب أعضاء الناتو إلى داخله بشكل أعمق.

نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن مسؤول عسكري روسي أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 25 بلدة في خاركيف، مشيرا إلى أن الوضع هناك صعب والقصف مستمر.

وقال المسؤول الروسي إن نحو 70 ألف شخص غادروا خاركيف بسبب القتال هناك.

وأضاف أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا للقوات الخاصة الأوكرانية في زابوريجيا

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