دفع إلكتروني وأمان 100%.. موعد تطبيق منظومة التاكسي الذكي بالعاصمة الإدارية

قالت الدكتورة آية الجارحي، مساعد عميد معهد النقل الدولي، إنه مثلما يكون هناك وسائل نقل جماعية توصل الموظفين بالعاصمة الإدارية، كان يجب أن يكون هناك منظومة داخلها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك وسيلتا نقل جماعي للعاصمة الإدارية، وهي: 20 أتوبيسا يعمل بالغاز والكهرباء، ومشروع نقل تاكسي العاصمة.

وأضافت “الجارحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن تاكسي العاصمة سيعمل بالكهرباء، وسيتم تصنيعه وتجميعه خلال هذا العام من أجل خدمة المواطنين داخل العاصمة الإدارية، بـ 145 تاكسي ذكيا.

وأوضحت أن طريقة الدفع ستكون إلكترونية، ولكن ليس من خلال تطبيق، بل جهاز موجود داخل التاكسي، لافتة إلى أنه ذكي لأنه مرتبط بمنصة إلكترونية تابعة للشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطرق، ومن أهم مميزاته أنه ستتم مراقبة التاكسي بكاميرات داخلية وخارجية، استعداد لمنظومة الكارت الواحد.

موعد تطبيق منظومة التاكسي الذكي

وعن موعد صدوره، أكدت أنه كان هناك اجتماع لوزير النقل الشهر السابق، وأقر أنه سيكون خلال عام.