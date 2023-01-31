عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دفع إلكتروني وأمان 100%.. موعد تطبيق منظومة التاكسي الذكي بالعاصمة الإدارية

التاكسي الذكي
التاكسي الذكي

قالت الدكتورة آية الجارحي، مساعد عميد معهد النقل الدولي، إنه مثلما يكون هناك وسائل نقل جماعية توصل الموظفين بالعاصمة الإدارية، كان يجب أن يكون هناك منظومة داخلها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك وسيلتا نقل جماعي للعاصمة الإدارية، وهي: 20 أتوبيسا يعمل بالغاز والكهرباء، ومشروع نقل تاكسي العاصمة.

وأضافت “الجارحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن تاكسي العاصمة سيعمل بالكهرباء، وسيتم تصنيعه وتجميعه خلال هذا العام من أجل خدمة المواطنين داخل العاصمة الإدارية، بـ 145 تاكسي ذكيا.

وأوضحت أن طريقة الدفع ستكون إلكترونية، ولكن ليس من خلال تطبيق، بل جهاز موجود داخل التاكسي، لافتة إلى أنه ذكي لأنه مرتبط بمنصة إلكترونية تابعة للشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطرق، ومن أهم مميزاته أنه ستتم مراقبة التاكسي بكاميرات داخلية وخارجية، استعداد لمنظومة الكارت الواحد.

موعد تطبيق منظومة التاكسي الذكي

وعن موعد صدوره، أكدت أنه كان هناك اجتماع لوزير النقل الشهر السابق، وأقر أنه سيكون خلال عام.

وسائل نقل جماعية العاصمة العاصمة الادارية تاكسي العاصمة تاكسي ذكي منصة إلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة: الأوقاف تحتاج 1000 عامل مسجد والتقديم بداية من 15 مارس

أطفالنا مستقبلنا.. انطلاق مؤتمر «الأهرام - علاء الدين» بنسخته الأولى

3 أيام قاسية.. نصائح الأرصاد للمواطنين قبل موجة سيئة من الطقس

مفاجآت الساعات الأخيرة.. تطور مفاجئ يعيد الأمل لـ الأهلي في ضم موليكا

الاقتصاد السعودي يحقق نموا كبيرا في جميع المجالات خلال 2022

قرار جديد في الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ الكوكب.. دعوة لتقليل نسبة التخدير في العمليات الجراحية| تفاصيل

تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن وصفة خطيرة لتغيير لون العيون

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ