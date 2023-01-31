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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتوفير المناخ الملائم للفلاح المصري

علاء قريطم، عضو مجلس
علاء قريطم، عضو مجلس النواب

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الفلاح المصري هو عصب مصر، موضحا أن الاستفادة من المياه ستجعلنا نعظم إنتاجية المحصول الواحد.

وأضاف قريطم أثناء الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع " المعرفة المائية، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتوفير المناخ الملائم للفلاح المصري من أجل أفضل جودة للمحاصيل .

وأفاد قريطم علينا أن نهنئ أنفسنا بمحاولة القيادة السياسية وما تقدمه من الاستفادة قدر المستطاع بالإمكانيات المناسبة من أجل راحة الفلاح ، مقدما الشكر علي رفع سعر القمح وهو ما أشاد به جموع الفلاحين .

وشدد عضو صناعة النواب على ضرورة التوسيع في ترشيد المياه واستغلال أرضنا في الصحراء لتعظيم إنتاجية الفلاح.

 

وأكد قريطم ان هناك اكثر من ١٥٪؜ فلاحين بمصر وهو ما يمثل قاعدة كبيرة علينا الاهتمام بها، قائلا نشكر القيادة السياسي علي الاهتمام الكبير بكل ما يخص قطاع الري . 

علاء حمدي قريطم لجنة الصناعة الفلاح المصرى الامن الغذائي

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