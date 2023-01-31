عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية المصرية

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، عن المباحثات التي تمت مع روسيا، قائلا: تحدثنا عن القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة وأهمية وجود تهدئة وعدم التصعيد وضرورة ايجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية، للتوصول إلى حل نهائي.

وأوضح أنه تم تناول الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر لإيجاد توافق ليبي ليبي، يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية وإقامة انتخابات.

وأكمل: نستهدف إقامة انتخابات، لوجود حكومة تنهي تواجد القوات الأمريكية والميشيليات.


وأكد على أن مصر سوف تستمر في الجهود للتوصل مع مجلس الدولة والنواب للتوافق حول الإطار الدستوري، لإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن.

ونبذل جهود في إطار التنسيق مع مجموعة 5 و5 لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انزلاق.


وشدد على عدم تعدد وازدواجية الاطر، وتعقيد الموقف، مشيرا إلى وجود علاقة وثيقة بين الشعبين المصري والليبي، للقضاء على الإرهاب من خلال التهاون مع كافة الشركاء

سامح شكري وزير الخارجية المصرية روسيا القضية الفلسطينية الأوضاع في ليبيا القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

قيدت ابنتها بسلاسل 10 سنوات.. تصرف أم من الدقهلية يثير جدلا|اعرف السر

شكري: المباحثات مع لافروف ركزت على تطوير العلاقات المصرية الروسية

لافروف: 6 مليارات دولار تبادل تجاري مع القاهرة.. وعلاقتنا مع مصر عميقة

أبرزها استخدام الروبل.. شكري: نلجأ إلى عدة آليات لتيسير التعاملات مع روسيا

ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب للتراجع عالميا ومحليا في أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ