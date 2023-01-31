شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، عن المباحثات التي تمت مع روسيا، قائلا: تحدثنا عن القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة وأهمية وجود تهدئة وعدم التصعيد وضرورة ايجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية، للتوصول إلى حل نهائي.

وأوضح أنه تم تناول الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر لإيجاد توافق ليبي ليبي، يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية وإقامة انتخابات.

وأكمل: نستهدف إقامة انتخابات، لوجود حكومة تنهي تواجد القوات الأمريكية والميشيليات.



وأكد على أن مصر سوف تستمر في الجهود للتوصل مع مجلس الدولة والنواب للتوافق حول الإطار الدستوري، لإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن.

ونبذل جهود في إطار التنسيق مع مجموعة 5 و5 لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انزلاق.



وشدد على عدم تعدد وازدواجية الاطر، وتعقيد الموقف، مشيرا إلى وجود علاقة وثيقة بين الشعبين المصري والليبي، للقضاء على الإرهاب من خلال التهاون مع كافة الشركاء