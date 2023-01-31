سامح شكري: روسيا دائمًا تهتم بالقضية الفلسطينية وتدعم حقوقها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه فيما يتعلق بالاتصالات والتعاون القائم بين مصر وروسيا فيما يخص القضية الفلسطينية، روسيا دائمًا لها اهتمامها بالقضية الفلسطينية وداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا غنى عن الطروحات التي تعزز من الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والتوصل إلى حل نهائي على أساس حل الدولتين.



وأضاف “شكري”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك استمرار في التنسيق الوثيق بين روسيا ومصر من أجل الدفع قدمًا لجهود التسوية وإنهاء الأزمة.



وأكد وزير الخارجية: نتطلع أن يكون لهذا الجهد المشترك وبالتعاون مع الشركاء الآخرين يؤتي بمسار سياسي يتم الخروج من خلاله من حالة الصراع والتصعيد لمصالح الاستقرار.