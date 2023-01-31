"الروس يحرقون باخموت".. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مجزرة دونيتسك

قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن قوات الجيش الروسي تهاجم بلدة باخموت بشراسة، واصفا الوضع بـ”الخراب التام”.

وقال كيريلينكو عبر “تلجرام”، إن “شخصين قتلا في الساعات القليلة الماضية، أحدهما صبي دون السن القانونية”.

مجزرة دونيتسك

وأضاف أن “أربعة مدنيين أصيبوا. الروس يحرقون باخموت ويقتلون كل من يصلون إليهم. نحن نوثق بعناية جميع جرائم الحرب”.

كتب: “سيكونون مسؤولين عن كل شيء!”

وفي وقت سابق، ذكرت “شبكة سي إن إن” الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين والغربيين يحثون أوكرانيا على تحويل تركيزها من القتال الوحشي الذي دام شهورًا في مدينة باخموت الشرقية وإعطاء الأولوية لهجوم محتمل في الجنوب بدلاً من ذلك، باستخدام أسلوب مختلف من القتال يستفيد منه.